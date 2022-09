Asume tamaulipeca el IMSS-Bienestar

"Estaré trabajando como lo he hecho durante 43 años, con muchas ganas y con realmente un interés en tratar de resolver la atención de la población que no tiene seguridad social".

Insistió en que se deben enfocar todos los recursos para "que no falte ese médico, no falte la enfermera, no falte el equipo, no falten los insumos y que tengamos instalaciones dignas". Después de celebrarse la Junta de Gobierno, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se designó a Gisela en este encargo, pues era quien manejaba el organismo desde antes que se hiciera oficial.

Con esto, el IMSS-Bienestar iniciará sus operaciones de manera legal desde su nombramiento del titular.

Asimismo, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, aseguró que la creación de este organismo público será una salida para atender la pandemia de la Covid-19.

Además que será un organismo con autonomía operativa y contará con recurso presupuestario, humano, material, financiero y de infraestructura propios, los cuales le serán transferidos desde los gobiernos estatales con cargo a recursos propios y a fondo de aportaciones.

El IMSS-Bienestar tendrá 16 atribuciones, según el decreto publicado el 31 de agosto, pero la principal será trabajar por atender la salud de México.

¿Quién es?

*Gisela Juliana Lara Saldaña se desempeñó como jefa del Departamento de Supervisión y Evaluación IMSS-PROSPERA y Coordinadora de Acción Comunitaria Unidad IMSS-Oportunidades.

*Fue profesora de psicología Médica en la Escuela de Medicina en la Universidad de Noroeste en Tampico.

*Instructora de Medicina Comunitaria a Internos de Medicina de pregrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

*En el 2003 fue diputada federal –por Tula– en la LIX Legislatura, en donde participó en las comisiones de Salud, Equidad de Género, Seguridad Social y de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.