Frena Morena a aspirantes en Tamaulipas

En Tamaulipas, Morena lanzó una advertencia a los aspirantes a cargos de alcaldes y diputados locales para el proceso electoral 2026-2027, de evitar actos anticipados de campaña.

El presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez Sánchez, señaló que entró a una fase de reorganización interna para elegir a los nuevos presidentes de los consejos municipales y prepararse para el próximo proceso electoral.

En el contexto de la ruta hacia 2027, el dirigente de Morena dejó en claro que existe apertura para quienes tengan aspiraciones políticas, pero que deberán respetarse estrictamente las reglas electorales.

"La respuesta es abierta: aquellas personas que deseen participar pueden manifestar que quieren hacerlo, siempre y cuando no se vulnere el derecho electoral", señaló.

En el proceso electoral que inicia en septiembre próximo se renovarán las 43 presidencias municipales, así como el Congreso local integrado por 36 diputados.

No obstante, fue enfático en marcar los límites de cada uno de los aspirantes, porque incluso romper las reglas los puede dejar fuera de la contienda incluso antes de iniciar.

"Es importante tener claro que primero hay que respetar la ley electoral, no hacer actos anticipados de campaña, pero eso no riñe con la posibilidad de que tú quieras aspirar a algún puesto", advirtió.

El mensaje, dijo, busca evitar simulaciones y mantener la cohesión interna del partido, privilegiando los tiempos legales y el trabajo organizativo antes de cualquier proyección electoral.

Advirtió que no habrá margen para actos anticipados de campaña, aunque sí apertura para que militantes manifiesten aspiraciones políticas.

"Estamos a punto de terminar, de concluir una etapa de generación de presidentes de comités seccionales; yo creo que para los primeros días de febrero estaremos concluyendo los 1,200 comités seccionales de todo el estado", afirmó.

El dirigente destacó que el proceso ha alcanzado un avance del 96 por ciento en Tamaulipas y ha sido bien recibido por la militancia.

"Ha sido un ejercicio inédito y bastante divertido para las estructuras, porque han tenido la oportunidad de participar y de seleccionar a los presidentes de sección en los distintos puntos del estado, y estamos muy contentos porque ya estamos a punto de concluir", sostuvo.

Detalló que este proceso para elegir a los presidentes de los consejos municipales iniciará a mediados de febrero, una vez concluida la etapa seccional.

"A partir de aproximadamente mediados de febrero estaríamos eligiendo a los presidentes de los consejos municipales", indicó.

PROCESO ELECTORAL

Inicio formal: septiembre de 2026

Elección constitucional: 2027

CARGOS EN JUEGO

43 presidencias municipales

36 diputaciones locales

79 cargos en total en Tamaulipas

LÍNEA ROJA