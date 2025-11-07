Buscan 36 aspirantes una magistratura en el Trieltam

El Senado de la República recibió 36 registros de aspirantes a un cargo de magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam. El Pleno del Tribunal tiene tres vacantes que deberán ser asignadas a dos mujeres y un hombre por la Cámara Alta, que empezará a recibir a partir del próximo 10 de noviembre a los aspirantes vía zoom y presencial.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión de Justicia del Senado, Tamaulipas será la primera entidad del país en abrir el ciclo de entrevistas para la renovación de magistraturas en los órganos jurisdiccionales electorales, proceso que se desarrollará de forma paralela en otras 12 entidades federativas.

El Poder Legislativo federal deberá designar a los nuevos integrantes del TRIELTAM antes de que concluya noviembre, ya que los cargos están vacantes.

Entre las y los aspirantes figuran actuales magistrados, exconsejeros electorales, exsecretarios del propio Tribunal Electoral y funcionarios públicos, quienes buscan incorporarse o mantenerse en el órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias en materia electoral en la entidad.

Entre los nombres que más destacan se encuentran Juan José Ramos Charre, actual presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), quien busca dar el salto al Tribunal Electoral; así como Blanca Eladia Hernández Rojas, magistrada en funciones cuyo periodo concluye este mes y que busca ser reelecta para un nuevo mandato.

También se encuentran perfiles con trayectoria administrativa y judicial, como Luis Alberto Saleh Perales, quien se desempeñó como secretario del TRIELTAM; Ausencio Cervantes Guerrero, actual funcionario del Congreso local; además de exconsejeras y exconsejeros electorales que participaron en los últimos procesos locales.

El Senado confirmó que Ricardo Arturo Barrientos Treviño, María Guadalupe González Martínez, Jessica Jimena Betancourt Rangel, José Juan Gómez Montoya, Deborah González Díaz, Rafael Luna Vázquez y Zaira Berenice Wvalle Morales abrirán el primer bloque de comparecencias el lunes 10.



