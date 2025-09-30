Aseguran 6,400 litros de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó cuatro cateos en Tamaulipas y decomisó más de 6,400 litros de hidrocarburo robado, en operativos que golpean directamente a las redes de huachicol en la entidad.

Los cateos, avalados por un juez federal, se realizaron con apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

En Altamira, sobre la carretera Tampico-Mante, fueron asegurados ocho cubitanques, seis tanques, 55 garrafas, bombas eléctricas, mangueras de distintas medidas y 700 litros de hidrocarburo.

En González, en el libramiento Manuel-González, las autoridades decomisaron cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, además de mangueras, un extintor, un millar de litros de combustible y equipo metálico para la extracción ilegal.

Un tercer cateo, también en el municipio de González, permitió el aseguramiento de 2,000 litros de hidrocarburo, 19 mangueras, siete bidones, 11 tambos y tres cubitanques.

Finalmente, en otro punto de la misma zona, se confiscaron 700 litros de hidrocarburo, cinco bidones, dos cubitanques y dos tambos, además de clausurarse el inmueble utilizado para esta actividad.

Todo lo incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará las investigaciones para deslindar responsabilidades y judicializar el caso contra quienes resulten responsables.

Con este operativo, la FGR reafirma su ofensiva contra el robo de hidrocarburos, delito que representa pérdidas millonarias y riesgo constante para comunidades enteras en Tamaulipas.