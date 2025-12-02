Refuerzan seguridad con los límites de Nuevo León

Se reforzó la seguridad en los tramos que conectan a Reynosa y Nuevo Laredo con el estado de Nuevo León, luego de que en los últimos días se registraran nuevos reportes de asaltos en la zona limítrofe, particularmente en los alrededores de General Bravo, reconoció el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Aseguró que la administración trabaja de manera permanente con los estados vecinos para blindar los corredores viales durante la temporada decembrina, y que se puedan utilizar las vías sin riesgo de ser víctimas de algún delito.

Villegas González confirmó que hay colaboración activa entre corporaciones de ambos estados y sostuvo que han identificado un caso reciente en el municipio de General Bravo, NL, que se encuentra al sur de Camargo.

"Fue uno el que estuvimos viendo, allá en General Bravo a la altura aproximada del kilómetro 30, por ahí, por la parte de Tamaulipas, hay diferentes autoridades y también del lado de Nuevo León existen diferentes autoridades", dijo.

Agregó que, de acuerdo con la información revisada, el hecho habría ocurrido "más pegado allá hacia como las casetas de General Bravo", por lo que el caso corresponde a Nuevo León, y no a Tamaulipas, sin embargo, se coordinan para atenderlo conjuntamente.

Villegas insistió en que la coordinación con entidades vecinas es constante para compartir información, así como estrategias para combatir el crimen; incluso con Coahuila, entidad con la que no se comparte frontera, pero se encuentra cerca de Tamaulipas.

"Ustedes saben del trabajo que hemos venido haciendo con los estados vecinos, tanto por el lado de Veracruz, por el lado de San Luis Potosí, con Coahuila también con el estado de Nuevo León, siempre están trabajando todas las autoridades muy coordinadas".