Don Artemio concluye labor como custodio de penal en Tamaulipas tras 34 años de servicio

¡Misión cumplida! señala un cartel que le entregaron al señor Artemio, quien por 34 años trabajó como custodio en el penal de Tamaulipas. Para su despedida, le hicieron una ceremonia donde estuvo su familia, así como compañeros y directivos quienes reconocieron la trayectoria.

Artemio Rivera Cadengo, concluyó su servicio activo tras 34 años de labor ininterrumpida dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) como custodio del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria.

Su trayectoria

Rivera Cadengo inició su carrera en septiembre de 1991 en el Centro Tutelar para Menores Infractores del municipio de Guémez, y a partir de 1994 se integró al Cedes de Ciudad Victoria, donde desempeñó distintos cargos operativos en el área de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Precisamente, en ese recinto donde hizo su labor en los últimos años, se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento por su labor por su disciplina, compromiso y lealtad institucional durante más de tres décadas protegiendo la integridad de las Personas Privadas de la Libertad (PPLs) y mantener la seguridad dentro del penal.





El evento fue encabezado por el director de Seguridad Penitenciaria y Policía Procesal; el director del Centro de Ejecución de Sanciones y el encargado del despacho de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Custodia, quienes reconocieron la trayectoria de Rivera Cadengo.

A la ceremonia asistieron más de 60 elementos penitenciarios, así como la esposa e hijos del homenajeado, quienes acompañaron el momento en que el custodio desmontó su última guardia, símbolo de cierre de su servicio activo.