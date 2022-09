Desmanteladas y abandonadas, las áreas de salud y seguridad pública; denuncia equipo de transición de AVA

"En algunas secretarías como Educación y Administración se ha tenido un mayor acceso a información pero en la mayoría de las secretarías se presenta información muy general de las áreas sin presentar datos relevantes que nos permitan dimensionar el estado real de la dependencia", dijo Héctor Villegas González, integrante del equipo de Transición, "por ejemplo en SEDUMA mencionan cuántos vehículos hay pero no mencionan información respecto a la marca, modelo, estado del vehículo".

Informó que hasta el momento se ha logrado visitar el 81 por ciento de las secretarías estatales sin embargo no ha sido posible llegar a todas las áreas debido a que se limitó el acceso a solamente diez representantes del Equipo de Transición del gobernador electo; a detalle se ha logrado tener un alcance del 11.33 por ciento de los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs – y al 30.42 de las secretarías.

"Se ha identificado que la mayoría de las dependencias no cuentan con manuales de operación ni estructuras orgánicas publicadas, ellos gobernaron desde la arbitrariedad y al margen de la racionalidad legal y procedimental", en el caso de la Secretaría de Educación estatal – por ejemplo – apuntó que no se cuenta con información sobre el presupuesto para cumplir con el pago de nóminas para el último trimestre del año, "ellos quieren ocultar la improvisación en las finanzas del Gobierno y no les interesa que la burocracia se quede sin cobrar".