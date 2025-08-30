Caen exportaciones por aranceles de EU

Las exportaciones de Tamaulipas registraron una contracción del 2 por ciento durante los primeros siete meses del año, derivado de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.

La diputada local del Partido Verde presidenta de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior, Ana Laura Huerta Valdovinos, dijo que las ventas internacionales de productos fabricados en la entidad disminuyeron en comparación con el mismo periodo de 2024.

"Normalmente los fines de año son altos, esperemos que podamos repuntar y no se note esta variación a la baja, sabíamos que podría venir el estira y afloja por los aranceles", señaló la representante de Nuevo Laredo.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Economía y con datos de la plataforma Data México, entre enero y marzo la entidad dejó de exportar 377.2 millones de dólares, principalmente como consecuencia de las amenazas de impuestos impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Aunque originalmente dichas tarifas estaban dirigidas a todos los insumos de origen extranjero que ingresaban a Estados Unidos, al final se concentraron en sectores como el automotriz, con repercusiones para la industria instalada en Tamaulipas.

La caída en exportaciones coincidió con un desempeño negativo en las importaciones, que retrocedieron a niveles similares a los observados tras la pandemia de COVID-19.

"También se dieron implicaciones negativas en las importaciones, la adquisición de mercancías tuvo la misma baja y se comportó en los mismos niveles presentados posterior a la pandemia", detalló Huerta Valdovinos.

Pese al retroceso en exportaciones e importaciones, las operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reportaron cifras al alza.

En los cruce internacional terrestre de Nuevo Laredo y el puerto de Altamira, la recaudación aumentó en promedio un 18 por ciento, consolidando a Tamaulipas como líder nacional en materia de comercio exterior.

La diputada advirtió que las dificultades también alcanzaron al sector agropecuario, donde la balanza comercial de México se debilitó de manera importante, pues en junio se obtuvo un superávit de apenas 60.6 millones de dólares, muy por debajo de los 301.3 millones registrados en el mismo mes de 2024.

Las exportaciones agropecuarias sumaron mil 711 millones de dólares, pero las importaciones crecieron un 14 por ciento anual, reflejando una creciente dependencia de productos que el país ha dejado de producir a gran escala.

Entre los factores que han acentuado el deterioro, Huerta Valdovinos mencionó la presencia del gusano barrenador, plaga que obligó a cerrar cruces de ganado hacia Estados Unidos, así como las tarifas del 25 por ciento aplicadas a productos incumplidores del T-MEC, que han impactado de manera particular a frutas y verduras.



