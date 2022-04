Aplicarán 35 mil dosis en clínicas del ISSSTE

Se estará aplicando la vacuna para mayores de 18 años en adelante tanto derechohabientes del ISSSTE como de otros sistemas y a la población abierta con vacunas formuladas por AstraZeneca, en el caso de Victoria se estará trabajando en la Unidad de Medicina Familiar y en la Secundaria General 1 – esta semana –, y en Tampico, en la Clínica Familiar ubicada en la avenida Universidad y Universidad Wisconsin.

"Tenemos un lote con vencimiento en abril pero sin mayor problema, siempre hay un margen de seguridad posterior, pero nosotros por norma no aplicamos vacunas que estén caducadas ni prescribimos medicamentos caducados, mucho menos vacunas caducadas", Lavín Hernández recordó que de los 400 mil derechohabientes del ISSSTE en el estado más de 380 mil ya cuentan con la vacuna mientras que los restantes han optado por voluntad propia por no inocularse con el biológico.

Por otro lado, señaló que el ISSSTE participa en el programa de detección de nuevas variantes, en el caso particular de la variante XE dijo que actualmente no tiene conocimiento de que se cuente con esta forma de la COVID-19 circulando en el país o en el estado, para lo cual, se mandan muestras a analizar al laboratorio de genómica avanzado del InDRE en la Ciudad de México, "en este momento no tengo un dato oficial al respecto de esta variante, la última que tenemos es de Ómicron".