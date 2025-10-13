Viene crecida del río Pánuco: gobernador

Para los próximos días se espera una creciente del río Pánuco que desemboca en la zona sur de Tamaulipas, por lo cual las autoridades estatales están en monitoreo para, en caso de requerirse, hacer evacuación de viviendas cercanas al afluente en Tampico y Ciudad Madero.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo que ya se monitorea la creciente del río Pánuco, la cual está por arriba del promedio.

"Viene una cresta del Río Pánuco, ya se está monitoreando a través de las estaciones hidrométricas y sí viene ligeramente por arriba de sus máximos históricos, pero esperamos que estas condiciones del clima ya no aumenten su captación y que nos permitan no tener problemas en las zonas bajas de Ciudad, Madero y Tampico".

Sobre la evacuación de viviendas cercanas al afluente, dijo que por el momento no hay movilización, pero están en constante monitoreo y pidió a la población que esté atenta de las comunicaciones que se puedan dar a través de Protección Civil y sus autoridades, "para ver si hay necesidad de alguna evacuación".

Por su parte, el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó que se trata de una avenida importante en la cuenca del Río Pánuco, la cual estará llegando a la zona en próximos días.

"El tránsito de la avenida tardará aproximadamente dos o tres días, de tal suerte que esté llegando esta avenida importante, que ya rebasó las escalas críticas, a la zona de Tampico y Madero. Ahorita trae un gasto máximo de cerca de 5 mil metros cúbicos por segundo, es un golpe de agua muy severo".

El funcionario estatal llamó a estar prevenidos y seguir las indicaciones de Protección Civil tanto estatal como municipal.

"El riesgo, ahorita está de manera prevenible por decirlo así. Protección Civil ha estado muy al pendiente, llevar a la gente a albergues de ser el caso; veamos cómo se ha sido comportando el río, pero de que viene un golpe de agua y que hay que estar prevenidos... Protección Civil y los alcaldes ya han tomado cartas en el asunto y están viendo que se minimice el riesgo".

El coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, reiteró que mantienen el monitoreo para las cuatro colonias que pudieran estar en riesgo.