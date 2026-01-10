Amplían las carreteras que conectan al sur de Tamaulipas con Reynosa

La construcción del Corredor Golfo Norte modernizará y ampliará las carreteras que conectan la zona centro y sur de Tamaulipas con Reynosa, informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Los recientes accidentes registrados en carreteras federales evidenciaron la necesidad de mejorar las vías, y con este proyecto se busca mejorar la conectividad, redistribuir el tránsito pesado y reducir el índice de accidentes.

Explicó que este proyecto contempla la ampliación de un segundo cuerpo carretero desde la Estación Manuel en González hacia Ciudad Victoria, su continuación hasta Reynosa, un libramiento en la zona sur del estado y la construcción del Puente Tampico 2, obras que permitirán ordenar el flujo vehicular y disminuir la concentración de unidades pesadas en carreteras de alta incidencia.

Al referirse a la magnitud del proyecto, el funcionario detalló que la inversión estimada es de 40 mil millones de pesos en conjunto.

"Estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de pesos", precisó, al señalar que se trata de recursos federales destinados a resolver de manera integral los problemas de movilidad y seguridad vial en la entidad.

Cepeda Anaya subrayó que estos proyectos ejecutivos forma parte de un plan impulsado desde el ámbito federal, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, al considerar que la infraestructura de gran escala permitirá reducir accidentes.

De manera paralela, el titular de Obras Públicas informó sobre el avance de la carretera Mante–Ocampo–Tula, una de las obras más importantes para la conectividad del centro del estado, con las entidades del Bajío..



