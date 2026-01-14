Yarrington obtiene amparo, pero seguirá en la cárcel

El Manana / Staff.- El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba obtuvo un amparo que le permitirá que el Juez que lleva su caso celebre otra audiencia en la que determine una nueva resolución con base en las pruebas presentadas.

Fue el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León la que aprobó el recurso, sin embargo el ex mandatario permanecerá en prisión en lo que se determina su estatus legal.

Angélica Lucio Rosales magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León consideró que sus homólogos de Tamaulipas no valoraron adecuadamente las pruebas de descargo que presentó la defensa del Yarrington Ruvalcaba, con lo cual confirmó indebidamente el auto de formal prisión, con lo que infringió los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

Además, indicó que al no decir nada sobre las documentales ofrecidas antes de la audiencia de vista, el Tribunal afectó el derecho de defensa adecuada del político tamaulipeco, pues la autoridad tiene el deber de atender y resolver sobre las pruebas ofrecidas por el procesado y su defensa.

Tras lo anterior, fue que se ordenó al Tribunal de Apelación dejar sin efectos la resolución impugnada, y con plenitud de jurisdicción, emitir un nuevo pronunciamiento en el que valore todo el material para que se expresen los fundamentos y motivos que tenga en cuenta para concluir su eficacia o desestimación; en relación a las copias certificadas que obran en la averiguación previa y resuelva conforme a derecho corresponda.