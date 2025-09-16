Américo Villarreal encabeza el Grito de Independencia en Ciudad Victoria

Miles de familias tamaulipecas se congregaron en la Plaza Juárez para conmemorar el 215 aniversario del Grito de Independencia, ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Desde la escalinata principal de Palacio de Gobierno, Villarreal recibió la bandera nacional de manos de la escolta del 77 Batallón de Infantería y pronunció una arenga llena de patriotismo, vitoreando a los héroes de la Independencia, a los independentistas tamaulipecos, a la honestidad, la justicia y a los migrantes.

Tras el tradicional ondear de la bandera y el repicar de la campana, se entonó el Himno Nacional. Posteriormente, un espectáculo de pirotecnia iluminó el cielo de la capital tamaulipeca, mientras las familias disfrutaban de presentaciones de grupos folclóricos y de música regional, así como de platillos típicos en los diversos stands a lo largo de la avenida Francisco I. Madero.

Mediante un enlace virtual, los asistentes presenciaron también el histórico Grito de Independencia de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional. La noche cerró con un magno concierto del grupo Los Ángeles Azules, que puso a bailar a los asistentes y puso fin a una celebración llena de orgullo y tradición.