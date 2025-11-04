Avanzan proyectos de metrobús para zona sur y Reynosa

El gobierno de Tamaulipas planea que el proyecto del BRT, conocido como metrobús, para la zona sur del estado empiece en 2026, luego de los estudios de suelo. Además, también hay pláticas avanzadas con el gobierno federal para que este mismo sistema de transporte se implemente en Reynosa, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario estatal habló sobre los proyectos de movilidad y vehiculares para Tamaulipas, especialmente en la zona sur y norte de la entidad, los cuales, dijo, son una oportunidad de desarrollo de las ciudades.

"El proyecto que tenemos para un segundo piso en Tampico sobre la avenida Hidalgo, los proyectos de los BRT que ya prácticamente también está concluido para iniciar el próximo año en la zona conurbada de Ciudad Madero, Altamira y Tampico, próximamente, de acuerdo con lo que hemos estado platicando con la presidenta de la República, para la ciudad de Reynosa".

¿Cuál es la importancia del BRT en Tamaulipas?

Sobre el tema, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, mencionó que uno de los proyectos prioritarios que mejorará la calidad de vida de los habitantes es el Bus Rapid Transit (BRT) para Tampico, Madero y Altamira.

"Hará más confiable, rápido y digno el traslado de miles de personas. La movilidad es calidad de vida, menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia".

En días pasados, la titular de la Seduma, sostuvo una reunión con empresarios de la zona sur de Tamaulipas donde les mostró los avances técnicos que se tienen para el proyecto del metrobús.

Durante el encuentro, Saldívar Lartigue informó que ya se realizan estudios de mecánica de suelos sobre la Avenida Hidalgo, como parte del desarrollo del proyecto ejecutivo que contempla la construcción de 31 estaciones, con tramos confinados y compartidos con el tráfico vehicular, diseñados para optimizar la movilidad urbana y reducir tiempos de traslado.

"Todo está en proceso de revisión. Tenemos que diseñar las dos terminales, la del norte y la del sur. La terminal norte estará antes de llegar al barquito, en Altamira, y la sur en el Paso del Humo", explicó la titular de Seduma.

La entrega del proyecto ejecutivo está programada para marzo de 2026, y se prevé que ese mismo año se inicie la construcción del sistema.