Tamaulipas reduce homicidios dolosos casi 50%: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tam

Durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que la entidad registra una disminución del 49.3 % en homicidio doloso, consolidándose como uno de los estados con mejores resultados en el país en este rubro.

El mandatario señaló que la atención a la seguridad pública es un esfuerzo cotidiano: "Nunca podemos decir que es un asunto terminado, sino que es de día con día, con un mayor esfuerzo para poder avanzar incluso en pequeñas variaciones de número", señaló. Villarreal Anaya explicó que esta reducción es resultado de la coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno Federal, así como de estudios locales que permiten identificar los lugares donde surgen y ocurren los hechos delictivos.

En el contexto nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los homicidios dolosos en México disminuyeron 25 % en los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Además, se reportaron más de 30,700 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 15,500 armas y el desmantelamiento de 1,356 narco laboratorios.