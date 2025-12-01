Evalúan la reactivación minera de San Nicolás

San Nicolás, Tamaulipas.- Como parte de su gira de trabajo por el municipio de San Nicolás, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó una visita a la mina San José, en el ejido Las Vírgenes, en donde dialogó con los pobladores de esta comunidad para evaluar la posibilidad de reactivar la extracción de minerales.

Acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, y junto a la presidenta municipal, Analy Becerra Reséndez, el gobernador escuchó a don Manuel Castellanos, quien durante muchos años trabajó en la mina cuya concesión era operada por la Compañía Minera Moctezuma y Anexas, así como al comisariado ejidal, Antonio Aguirre, quienes le explicaron las condiciones en que se encuentra este centro minero, inactivo desde hace varios años.

El gobernador instruyó al secretario de Desarrollo Energético, Walter Ángel Jiménez, a realizar los estudios necesarios para conocer la situación de la mina y su factibilidad para emprender algún proyecto que brinde nuevas posibilidades de desarrollo a esta región.

Luego de atender algunas peticiones de los pobladores del ejido Las Vírgenes, quienes le recordaron una visita a inicios de los años 90´s del entonces gobernador Américo Villarreal Guerra, el mandatario tamaulipeco explicó que en este municipio también se apoya a productores de mezcal y se evalúan acciones para impulsar la producción de ganado caprino.

El gobernador recibió un relieve del mapa de Tamaulipas elaborado en piedra laja por Juan Antonio Reséndez, originario de este ejido.