Destaca Américo Villarreal reducción en índice de delitos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que se tuvo una reducción en el índice general de delitos, lo cual es un avance significativo gracias al trabajo en conjunto de las instituciones que comprenden los poderes del estado así como fuerzas de seguridad reconoció el gobernador Américo Villarreal Anaya

El mandatario afirmó que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propósito de frenar el paso a la delincuencia y arribar a un estado de derecho que camina con toda claridad.

"Tenemos claro que, si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se mide en los números y se siente en la percepción ciudadana es porque participamos en unidad con ética y compromiso", dijo.

Villarreal Anaya hizo un reconocimiento al trabajo que aporta el Poder Legislativo de Tamaulipas mediante la implementación de reformas y actualizaciones de los distintos marcos jurídicos que lo requieren, por lo que exhortó a todos a seguir con esa unión y mantener el diálogo entre los poderes y el pueblo.

Por su parte el diputado Humberto Prieto Herrera hizo un balance del trabajo de la 66 Legislatura y afirmó que con el liderazgo de Américo Villarreal Tamaulipas ha tomado otro rumbo y se ha trazado una ruta de claridad y de futuro cierto para nuestra gente.

"Hoy puedo asegurar que respiramos un clima distinto, que tenemos un Estado de derecho, que se cuidan los derechos humanos, las garantías individuales, la libertad de expresión. Que hoy el Gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador no rehuye a la gente y no pierde de vista lo más importante que es el bienestar de las y los tamaulipecos", mencionó.