Américo Villarreal rinde mensaje a tres años de su gobierno

En su mensaje de "3 Años de Memorias de una Transformación", el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, enumeró los alcances de su gobierno que comenzó en octubre de 2022.

"Como lo prometimos, se gobierna para todas y todos, pero siempre dando preferencia a quienes han tenido menos oportunidades. Respetando pluralidad y diferencias, alcanzamos una nueva gobernabilidad democrática".

En su recuento, en el Polyforum de Ciudad Victoria, presentó las obras y los programas hechos en todas las regiones del estado, desde el norte hasta sur de Tamaulipas.

Habló sobre seguridad, obras públicas, salud, educación, turismo.

"Si bien lo he dicho ya, no es un asunto acabado, no podemos dejar de reconocer la labor de nuestras instituciones, que se aplican día tras día con inteligencia, capacitación, equipo y coordinación, mostrando a Tamaulipas como uno de los cuatro estados que disminuyeron más del 50 por ciento los delitos de alto impacto".

También sobre los logros en comercio carretero, ferroviario y marítimo, además de logros en deportes, cultura, bienestar social y aseguró que los compromisos se están cumpliendo como la disminución de la pobreza.

"De 102 mil personas en 2022, y de acuerdo con la última medición, nos quedan 52 mil en dicha condición, y seguimos trabajando por ellos".

En el manejo de las finanzas, señaló que la deuda pública del estado, por primera vez, "ha disminuido en 700 millones de pesos, mientras sube nuestra calificación crediticia de B a Triple A estable, que es la más alta".