Américo Villarreal reafirma proyectos en mensaje de fin de año

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio un mensaje con motivo del fin de año y la llegada del nuevo, donde aseveró que en 2026 continuarán firmes con los proyectos estratégicos para fortalecer el desarrollo, la salud e infraestructura.

A través de su video en redes sociales, el mandatario estatal agradeció a la población por el apoyo brindado en este 2025.

"Tamaulipecas, tamaulipecos al terminar este año, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por el apoyo que me han brindado en la construcción de un Tamaulipas más humano y lleno de esperanza en el que participemos todos. Así, nuestro mayor deber es trabajar por el bienestar de todas y todos especialmente por nuestras niñas, niños y jóvenes, que son en el futuro de nuestro estado".

Aseveró que cada acción de su gobierno tiene como propósito brindarles mejores oportunidades, un entorno más justo y un mañana con mayor certidumbre.

Añadió que en este año nuevo, su gobierno continuará firme con los proyectos estratégicos que han trazado la nuestra entidad.

"Fortaleciendo el desarrollo, la salud e infraestructura que genere bienestar, consolidando más servicios, más educación y más movilidad, avanzando con obras, seguridad y condiciones de una economía sustentable para dar tranquilidad y crecimiento a nuestras familias".

Deseó que "este Año Nuevo nos encuentre unidos, con paz y con la firme determinación de seguir construyendo juntos un Tamaulipas más fuerte y con mayores oportunidades para todas y todos. De parte de mi familia y mi esposa les deseamos un feliz Año Nuevo 2026".