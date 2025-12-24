Américo Villarreal desea paz, unidad y esperanza a tamaulipecos

A través de redes sociales, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió su mensaje navideño, donde deseó paz, unidad y esperanza a tamaulipecos.

"En esta Navidad quiero saludarles con mucho afecto, son fechas que nos invitan a reflexionar y hacer conciencia y fortalecer los lazos que le dan sentido a la familia, la solidaridad y el humanismo que distinguen a Tamaulipas".

Expresó que la Navidad es tiempo de amor, de cuidado y de encuentro, es pensar en el bienestar y la alegría de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan.

"Deseo que en cada hogar haya paz, unidad y esperanza. Sigamos avanzando juntas y juntos con trabajo honesto y una vocación de servicio para construir un mejor Tamaulipas".

Recordó la importancia de la empatía, de tender la mano y de cuidar a la familia y a la comunidad.

"Que sea una noche para compartir, agradecer y renovar la esperanza... De parte de mi familia y mi esposa, de corazón les deseamos una feliz Navidad".