Premia Américo Villarreal a los jóvenes y deportistas

Al encabezar la ceremonia "Tu Talento Triunfa en Tamaulipas", el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a la juventud tamaulipeca a seguir participando y trabajando juntos, con una visión humanista, para contribuir activamente a mejorar nuestra sociedad y a seguir siendo un ejemplo y referente en el estado.

"Todos ustedes son referentes sociales, son gente a la que la sociedad pone como ejemplo. Sigamos teniendo estos ejemplos, sobre todo con sus entrenadores, los divulgadores de estos logros, para poner estos referentes sociales de lo que es bueno hacer para la sociedad. Y eso es el que trabajemos día con día con esperanza", dijo durante el evento celebrado este viernes en el Teatro Amalia González de Castillo Ledón, en el que entregó premios por un monto total de 1 millón 245 mil pesos.

¿Qué declaró Américo Villarreal sobre la juventud tamaulipeca?

Luego de entregar el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte, Américo Villarreal afirmó que su gobierno lleva a cabo grandes proyectos a lo largo y ancho del estado, que les darán a las y los jóvenes la oportunidad futura, áreas de desempeño y de trabajo digno con una mejor calidad y oportunidad de vida.

"No se dejen agobiar por el presente; es abrumador a veces el presente, pero todos los que están aquí y están en un evento deportivo o en un empeño del desarrollo de su edad, de un proyecto hacia la mejora social, es porque sueñan con algo mejor, entrenan para tener un mejor resultado, practican deporte en conjunto para poderse coordinar mejor y tener, la próxima vez, oportunidad para poder tener mayores logros en el área que han tomado decisión", expresó.

Detalles sobre la entrega de premios a jóvenes en Tamaulipas

En un ambiente emotivo, lleno de energía y mucho entusiasmo, el gobernador rindió homenaje a las figuras más destacadas de la juventud y el deporte tamaulipeco y anunció que el próximo año igualará a un millón de pesos los premios para ambas distinciones.

En el evento, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, aseguró que Américo Villarreal impulsa un gobierno que apuesta por las nuevas generaciones y que cree en su potencial para el futuro. "Su liderazgo nos motiva a trabajar con un alto compromiso en la transformación, donde crecer, desarrollarse y triunfar es una posibilidad real para todos", dijo.

Por su parte, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo, destacó que, gracias al respaldo del gobernador, Tamaulipas es uno de los estados que más premia a las y los jóvenes. "Seguir impulsando este tipo de actividades yo creo que nos va a llevar a ese Tamaulipas que se desarrolla como una idea que se está volviendo cada vez realidad con más fuerza", expresó.

Impacto del gobierno de Américo Villarreal en nuevas generaciones

Este año, el Premio Estatal de la Juventud 2025, en el Área de Desarrollo Académico fue para Daniela García Bacerott y Carolina Navarro Barrón; en el Área de Cultura y Artes se premió a Mheraly Donaji Zamora Garza y a Clio Alexia Acosta Martínez; en el Área de Género y Diversidad ganaron Rebeca Kumary Garza Balquierena y Brenda Lizette Ramírez Castro, mientras que en el Área de Apoyo al Campo y Desarrollo Rural se premió a Valeria Sánchez Alvarado y Víctor Manuel Toribio Solís.

En cuanto al Área de Cuidado al Medio Ambiente se premió a Rafael Alejandro Garza Cab y a José Guadalupe Coronado Ramírez; en Impulso al Emprendimiento ganaron Teresa Zoe García García y Jovana Anahí Jaramillo Reyes, mientras que en el Área de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad los galardonados fueron Clara Guadalupe Olivares Martínez y Diego Ángel Tinoco Rodríguez. En el Área de Cultura Política y Democracia Participativa se premió a Vaania Ariela Ocejo Lucio y a Miriam Benita Coyoy López.