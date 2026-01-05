Se mantiene fuerte la frontera de Tamaulipas

En medio de un escenario internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la frontera de Tamaulipas continúa registrando crecimiento económico y atracción de inversiones, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

¿Cómo afecta el contexto internacional a Tamaulipas?

El mandatario estatal afirmó que la coyuntura internacional no ha frenado la actividad productiva en la entidad.

"Sigue habiendo ampliación en las áreas productivas de muchas empresas ya asentadas y la incorporación de nuevas que están interesadas en asentarse en nuestra frontera, para trabajar y mantener este comercio binacional", sostuvo.

Acciones del gobierno para mantener el crecimiento económico

Villarreal Anaya reconoció que el contexto político internacional obliga a los gobiernos a actuar con prudencia y apego a principios diplomáticos y en ese sentido, destacó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de priorizar la paz y la estabilidad frente a conflictos externos.

Detalles sobre el comercio binacional en la frontera

Añadió que este año será relevante para la relación económica con Estados Unidos debido al inicio de las negociaciones del Tratado de Comercio México–Estados Unidos–Canadá, proceso que podría definir el rumbo del comercio regional en los próximos años.