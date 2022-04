Amenaza repunte de Covid tras vacaciones de Semana Santa

Afortunada-mente estamos en este momento teniendo un descenso importante, estamos debajo de 385 casos activos* Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud de Tamaulipas

"Incrementamos muchas áreas económicas, ya traemos un mes con eso en la apertura de las áreas económicas y el incremento va a darse, estamos esperando un incremento del treinta por ciento en estas dos semanas de Semana Santa", estimó la titular de la Secretaría de Salud estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "afortunadamente estamos en este momento teniendo un descenso importante, estamos debajo de 385 casos – activos –".

Recordó que la Federación solicitó al Estado de Tamaulipas su colaboración en la campaña nacional de vacunación antiCOVID en la cual serán suministradas 500 mil dosis en coordinación con instituciones como el IMSS, el ISSSTE, y la propia SST antes del sábado 30 de abril, para lo cual, se dispuso de 200 centros de Salud y cuatro macrocentros pertenecientes a la infraestructura sanitaria estatal como sedes de vacunación.

Por otro lado, Molina Gamboa consideró como inevitable la llegada de la variante XE a México y a Tamaulipas como se ha visto ya en otros países, aunque por el momento no se tienen indicios de que esté en circulación en el país, "no tendríamos 385 casos si estuviera circulando, y tampoco tenemos evidencia de que esté circulando en México, no dudo que nos vaya a llegar como nos han llegado todas las variantes diferentes".

Ante esa eventualidad invitó a la población acudir a los centros de vacunación, en particular para personas de la tercera edad y a personal sanitario de riesgo a recibir su cuarta dosis, "hasta el 18 – de abril – teníamos alrededor de 180 mil tamaulipecos que no se han vacunado", lo que representa el 5.1 por ciento de la población total en el estado.