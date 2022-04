Amenaza pleito entre taxistas y transporte ejecutivo

Cd. Victoria, Tam.- Taxistas agremiados al Sindicato de Trabajadores, Operadores y Concesionarios de Automóviles de Alquiler – STOCAA – estacionados en la Central de Autobuses amenazaron con impedir el acceso de carros del servicio de transporte ejecutivo de plataformas como Didi o Uber en esa terminal, y amenazaron con llegar incluso a los golpes en caso de no hacer caso.

"Las medidas ya las planteamos ante Transporte y nos han dicho que la empresa esa es muy grande, el Didi y el Uber, pero la cuestión es que si no nos hacen caso las medidas las vamos a tomar nosotros", dijo el secretario general del STOCAA, Guadalupe Navarro Alvizo, "primero vamos a poner algo ahí para que no pasen a la Central, que no carguen ni descarguen, lo que estén haciendo allá afuera es otra cosa, pero aquí en la Central nos debe respetar el Uber...".

El líder sindical recordó que mensualmente se pagan 34 mil pesos a la Central de Autobuses para poder estacionar sus taxis en esa terminal, la organización cuenta con cuarenta concesiones en dicho punto los cuales dicen tener pérdidas de hasta el treinta por ciento en las corridas debido a la competencia con estas plataformas; asimismo, anunció que, en el último año, entre 18 y 20 choferes adheridos a ese sindicato decidieron migrar a plataformas digitales.