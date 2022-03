Amenaza al campo una pobre cosecha

Recordó que en el grano blanco, la fecha de siembra venció el 28 de febrero, donde no se pudo cumplir la meta, luego que los productores no contaron este año con agua para riego principalmente en el Distrito 025.

La crisis más fuerte por la sequía se en esa región del Bajo Río Bravo, dónde se siembran 202 mil hectáreas, pero por la falta de agua en la presa internacional Falcón, no se logró abarcar la mayor parte.

Para el sorgo, mencionó, cerró oficialmente la fecha el pasado 8 de marzo, dónde difícilmente se pueda otorgar una ampliación a los productores para proseguir con esta actividad, ello por lo riesgos que es sembrar fuera de fechas autorizadas.

Por su parte, Jorge Camorlinga Guerra, ex secretario de organización de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, dijo que en algunas zonas se registraron lluvias pero no se pudo sembrar debido a que la maquinaria no pudo entrar a las tierras de labranza.

LOS EFECTOS DEL CLIMA

* En algunos sectores de la frontera las lluvias evitaron la entrada de maquinaria

*En otros municipios no se presentaron precipitaciones

* Este año no se asignó riego para la frontera

*El agua en las presas se consideró para consumo humano