Alistan relevo en Fiscalía; Tamaulipas se prepara a un nuevo capítulo de justicia

El Congreso local prepara la conovocatoria para llevar a cabo el proceso de relevo en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyo periodo actual concluye el próximo 15 de diciembre, confirmó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Armando Prieto Herrera.

Aunque el legislador reconoció que aún no se ha redactado la convocatoria formal para iniciar el proceso, aseguró que la renovación se realizará en tiempo y forma.

"No, todavía no empezamos con el tema de la convocatoria de la Fiscalía. Sí traemos el tema, obviamente, pero les estaría mintiendo si les digo que ya estamos redactando una convocatoria. Pero sí, efectivamente, a fin de año va a haber una renovación de la Fiscalía."

Prieto Herrera recordó que el periodo de siete años establecido por ley está por cumplirse y que el Congreso asumirá la responsabilidad de conducir el proceso conforme a los tiempos constitucionales.

El fiscal general Ivring Barrios Mojica ocupa el cargo desde el 2018 cuando recibió el voto a favor de 24 diputados de la 63 Legislatura local; es licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, cuenta con maestría en "Sistemas Penales y Problemas Sociales" por la Universidad de Barcelona, España, es Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.

"Se cumple el término a los siete años, por lo tanto, haremos lo propio y en su momento lo estaremos informando", señaló el presidente del Congreso.

El diputado no descartó que el actual titular de la Fiscalía de Tamaulipas pudiera optar por reelegirse, ya que la ley se lo permite, aunque precisó que esa decisión corresponderá al propio funcionario y al Congreso local, en caso de recibir la solicitud para ser reelecto.

"En términos de su periodo, también se dice que él podría optar por reelegirse, pero el proceso va a estar en manos del Congreso", apuntó.

Prieto adelantó que la convocatoria será emitida próximamente, sin precisar fechas, aunque enfatizó que el procedimiento se desarrollará con apego a los plazos constitucionales.

El artículo 125 de la Constitución de Tamaulipas establece que para que una persona pueda ser designada como Fiscal General se requiere ser mexicano por nacimiento; tener 35 años cumplidos al día de la designación; contar con título profesional de licenciado

en derecho con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El Fiscal General durará en su encargo siete años.

Agrega que previa convocatoria, el Congreso contará con diez días para integrar una lista paritaria de al menos seis candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará a la persona titular del Ejecutivo, en este caso, al gobernador de Américo Villarreal Anaya.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente a un Fiscal General interino, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva; en este caso, el Fiscal General interino podrá formar parte de la terna.

Recibida la lista, el gobernador tiene 10 días para reenviar una terna de los seis aspirantes para elegir al nuevo Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

Bajo ese contexto, el presidente del Congreso dijo que "De que se va a hacer en tiempo y forma, se va a hacer en tiempo y forma."

El legislador reconoció que, pese a los últimos hechos de violencia en la entidad, particularmente en la zona centro en los municipios de Padilla, Guémez, Victoria, González, Tamaulipas ha registradi avances en materia de seguridad, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía y las corporaciones federales.

"En Tamaulipas se ha avanzado en el tema de seguridad. Se toman cartas en el asunto. Las mesas de seguridad que se hacen todos los días por parte del gobernador con la Fiscalía y las demás autoridades están dando resultados", afirmó.