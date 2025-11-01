Alfredo Díaz Díaz toma protesta como nuevo consejero electoral en el Ietam

El Consejo General del INE aprobó la designación de un consejero para el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam). Se trata de Alfredo Díaz Díaz quien este sábado tomó protesta y entró en funciones.

El viernes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las consejerías electorales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

En el caso de Tamaulipas, se eligió a Alfredo Díaz Díaz y las otras dos vacantes se declararon desiertas. Así, Alfredo Díaz Díaz fue llamado por el Consejero General del Ietam para tomarle la protesta al cargo que ocupa desde este 1 de noviembre y tendrá durante siete años.

El presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, deseó éxito al nuevo consejero y dijo que confía en que desarrolle su labor a favor de la democracia.

En su discurso, Alfredo Díaz Díaz señaló que asume el reto consciente de la gran responsabilidad que implica la vida democrática.

Los representantes de partidos políticos le dieron su voto de confianza a Alfredo Díaz, a quien, señalan, ya conocen su trabajo al tener experiencia en el Ietam.

¿Cuáles son las vacantes?

El 30 de octubre, tres consejeros concluyeron su periodo: Aracely García López, Deborah González Díaz y Jerónimo Rivera García. Durante su última sesión presentaron los informes de actividades de las comisiones que presidían.