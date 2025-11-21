Destacan a alfareras de Tamaulipas en conferencia de Claudia Sheinbaum

La riqueza cultural de Tamaulipas tuvo un espacio durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar el trabajo de alfareras y alfareros que crean hermosas piezas de barro con sus manos.

Durante la sección "Suave Patria", el divulgador de lenguas indígenas Bulmaro Juárez Sánchez, presentó el trabajo de alfarería que se desarrolla en Tamaulipas, una actividad que ha pasado de generación en generación.

"Mujeres y hombres de los pueblos originarios, moldean, arcilla y la transforman, cántaros, ollas, figuras y vasijas, dan forma a un México vivo y profundamente creativo. El tiempo ha convertido este oficio en algo más que una labor, es un tributo".

A través de un video se dio testimonio de dos artesanas de Tamaulipas que ven esta labor como una forma de generar ingresos pero sobre todo de mantener las tradiciones, algo que las llena de orgullo. Desde una vasija que conserva el agua hasta una pieza que conserva siglos de historias y de tradición.

"Uno se siente orgulloso de que ve un montón de tierra ya revuelto con lo demás, porque se ven muy bonitos y más cuando están listos para salir al mercado. Es el sustento de la casa y a eso me dedico, me siento muy bien cuando empiezo a fabricar lo que yo sé hacer", expresó Adela Gaitán, una de las alfareras.

"Se emociona uno que ya hizo una cosa, ya hizo otra y va a hacer otra. Yo hago de distintos, me mandan a hacer y los hago", añadió Felipa Reyes.





Se destacó que las ollas y los comales son esenciales en la cocina tamaulipeca. Los diseños son sencillos y funcionales, cargados de mucha tradición e historia.

"Es un orgullo ver que el barro cobra vida entre recuerdos y generaciones. Por eso la alfarería mantiene encendido el espíritu de los tamaulipecos en cada fogón y en cada horno. Desde Palacio Nacional ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a todas las artesanas y los artesanos que dialogan con la tierra, que moldean la memoria de su gente y transmiten con mucho orgullo a las siguientes generaciones.



