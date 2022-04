Alerta por estiaje

"Si no llueve vamos a tener problemas graves, estamos teniendo logística con gente que está haciendo estudios de cuáles serían las alternativas si no llueve", recordó el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, "sé que hay partes a donde no estamos llegando por la presión insuficiente de agua, con el tandeo, a pesar de que ya está el tandeo hay lugares altos que con la presión del tandeo no alcanzamos a llegar al cien por ciento, estamos a un noventa por ciento en la distribución de agua, el resto con pipas; ya estamos trabajando con catorce o quince pipas, pero el objetivo es llegar a unas treinta".

Ciudad Victoria cuenta con una demanda de mil 700 litros por segundo de los cuales casi el 53 por ciento llega a través del acueducto Guadalupe Victoria desde la presa Vicente Guerrero, el 26 por ciento de fuentes como la Peñita y las baterías de pozos de la zona norte y dentro de la ciudad, y se padece un déficit actualmente del 21 por ciento, esto debido a una caída en la producción de las fuentes secundarias de abastecimiento.

Gattás Báez recalcó que, "nosotros necesitamos mil 700 litros por segundo, tenemos 900 constantes, pero tenemos 220 en la Peñita y 200 los pozos del norte, ya nos están faltando casi 400 litros", el alcalde victorense recordó que la actual administración ha reparado alrededor del setenta por ciento de las fugas que se recibieron de la pasada administración en apenas seis meses de gobierno.

Por otro lado, agregó que se cuenta con 300 registros caídos en toda la ciudad cuya reparación varía entre los 450 mil hasta el millón de pesos, "y no debemos olvidar que nos dejaron 400 millones de pesos en deudas, la administración pasada, con esos 400 millones está totalmente quebrada la Comapa por eso estamos haciendo una reingeniería financiera, estamos haciendo mucho con poco".