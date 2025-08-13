Tamaulipas monitorea onda tropical; prevén lluvias en próximos días

Tamaulipas monitorea onda tropical; prevén lluvias en próximos díasProtección Civil Tamaulipas mantiene vigilancia por la onda tropical número 22
Protección Civil Tamaulipas informó que se monitorea la onda tropical número 22, que avanza por la Península de Yucatán y presenta un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días.
El fenómeno se localiza al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. En las próximas 48 horas, la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 10%.
Aunque se prevé que la onda tropical se ubique en el Golfo de México entre jueves y viernes, hasta el momento no se espera un fortalecimiento significativo. Protección Civil Tamaulipas exhorta a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el paso de esta onda tropical, junto con la inestabilidad atmosférica y una vaguada de altura, podría incrementar la probabilidad de lluvias en la entidad durante los próximos días.