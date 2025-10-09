Alertan de deslaves en carreteras del estado debido a las lluvias

Debido a las lluvias registradas en las últimas horas en varias partes de Tamaulipas, se han registrado pequeños deslaves en las carreteras del estado, provocando que piedras y ramas de árboles obstruyan el paso. Ante esta situación, el personal de la Dirección de Tránsito alerta a la población a tener precauciones.

Uno de los tramos en donde mantienen la vigilancia es Juan Capitán-El Chihue de la Carretera Rumbo Nuevo en el cual, en coordinación con personal de Conservación de Caminos de Tamaulipas, se encuentran realizando acciones de retiro de piedras y otros objetos que afecten la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través del personal de la Dirección de Tránsito alerta a la población usuaria de carreteras que transiten por la sierra a extremar precauciones ante derrumbes y deslaves.