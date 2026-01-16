Bajo lupa alcaldías y Comapas

Los ayuntamientos y las Comapas se mantienen como los entes públicos con mayores observaciones por irregularidades en el manejo de recursos, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado ( ASE ), Francisco Noriega Orozco .

Detalló que, si bien se ha registrado una leve mejoría en algunas administraciones municipales, persisten fallas en el control interno, principalmente en la ejecución de obras y proyectos.

En la antesala del cierre de la Cuenta Pública del 2024 en febrero, explicó que la tendencia de irregularidades y observaciones en los municipios y los organismos operadores de agua es similar a la de la Cuenta del 2023.

El auditor explicó que la fiscalización se ha visto afectada en municipios donde han pasado hasta tres administraciones distintas, como en el caso de Ciudad Victoria, donde en un mismo trienio, estuvieron en funciones dos administraciones.

En contraste, en los casos donde hubo reelección, la cuenta pública se concentra en un solo responsable.

En este contexto, Noriega Orozco sostuvo que la exposición pública de la ausencia de miles de millones de pesos y el endurecimiento de los criterios de revisión han tenido un efecto en algunos gobiernos locales.

Dijo que, tras evidenciarse irregularidades de por más de 11 mil millones de pesos, varias administraciones comenzaron a modificar su comportamiento financiero.

"Vieron que realmente la auditoría estaba tomando su papel con la responsabilidad y el mandato que tiene por ley, y hemos visto para el beneficio de los tamaulipecos una mejora importante en la administración de los entes", señaló.

No obstante, advirtió que esa mejora no es generalizada, y que las Comapas continúan siendo el punto más delicado dentro de la fiscalización estatal.

Aclaró que el problema central no radica necesariamente en el desvío directo de recursos, sino en la falta de control interno y en el manejo inadecuado de las cuentas contables.

"No hablo de que se esté fugando el dinero; es prácticamente el control interno y el manejo que están haciendo, al no depurar las cuentas de acuerdo con lo que la ley les permite", precisó.

El auditor atribuyó estas deficiencias a problemas de estructura administrativa, plantillas insuficientes y falta de personal con la preparación necesaria para cumplir con la normatividad vigente.

Reconoció que, aunque se han impartido capacitaciones, en varios organismos operadores los esfuerzos no han sido suficientes.

"Sí les hemos servido con las capacitaciones, porque han tapado otras cosas y han trabajado en otros rubros, pero hay unas que no les han alcanzado todavía", admitió.

Ante este escenario, adelantó que la ASE reforzará los programas de capacitación durante este año, al considerar que es la vía más efectiva para mejorar la rendición de cuentas y prevenir irregularidades desde el origen.

"Totalmente vamos a dar más capacitación, que es lo que nos da mejores resultados. Ya estamos avanzando con los expedientes de cuentas más recientes, porque la ciudadanía y ustedes han pedido que estos procesos no tarden tanto", concluyó.



