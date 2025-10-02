Tamaulipas

Asiste Nataly García a toma de protesta del Poder Judicial

García Díaz, resaltó que este es un evento histórico que fortalece nuestras instituciones
  • 02 / Octubre / 2025 -
Toma de protesta se realizo durante la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne del Congreso del Estado en Ciudad Victoria.

La alcaldesa Nataly García Díaz asistió a la Toma de Protesta de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia, que se llevó a cabo durante la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne del Congreso del Estado en Ciudad Victoria.

García Díaz resaltó que este es un evento histórico que fortalece nuestras instituciones y marca un paso importante para la justicia en nuestro estado.

"Me siento orgullosa de haber representado a Díaz Ordaz en este momento tan significativo para nuestro estado, donde se refrenda el compromiso con la legalidad y con el futuro de Tamaulipas", -expresó-

¡Felicidades a Magistradas, Magistrados, juezas y Jueces que integran hoy el Supremo Tribunal de Justicia que preside la Lic. Tania Contreras López!

