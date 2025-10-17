Destina Ayuntamiento 10 mdp a Programa de Bacheo

Destina Ayuntamiento 10 mdp a Programa de BacheoPara reparar asfalto dañado por lluvias y recuperar la movilidad en rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud
Con una inversión de 10 millones de pesos, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez anunció el Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para reparar asfalto dañado por lluvias y recuperar la movilidad en rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud de la Capital del Estado.
Acompañado del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, Jorge Contreras Galván, y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, detalló en conferencia de prensa que el intenso trabajo se dividirá en nueve sectores con apoyo de tres empresas particulares y COMAPA en los meses de noviembre y diciembre.
"Hoy enfrentamos una crisis real en las calles, pero somos un gobierno resiliente que no teme a los retos, actúa y da respuesta; queremos hacerlo de la mano del gobierno del Estado y la gente, porque esta ciudad se construye entre todos" dijo, al hacer un llamado a la comprensión por las molestias que puedan causar los trabajos.