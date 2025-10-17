Destina Ayuntamiento 10 mdp a Programa de Bacheo

Con una inversión de 10 millones de pesos, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez anunció el Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para reparar asfalto dañado por lluvias y recuperar la movilidad en rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud de la Capital del Estado.

Acompañado del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, Jorge Contreras Galván, y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, detalló en conferencia de prensa que el intenso trabajo se dividirá en nueve sectores con apoyo de tres empresas particulares y COMAPA en los meses de noviembre y diciembre.