Agradecen los residentes la pavimentación de calle principal

Con agradecimiento y gratitud por resolver una problemática urbana de su sector, vecinos del fraccionamiento Cuauhtémoc recibieron al alcalde Eduardo Gattás Báez durante la supervisión de los trabajos de pavimentación en la calle Maguey.

"Duramos años y años esperando esta pavimentación, para ser exactos 25 años en los que no hubo respuesta, gracias por tomar esta iniciativa, gracias por escucharnos", fue el sentir general del grupo de vecinos de este sector poniente de la capital durante un diálogo franco y abierto con el alcalde.