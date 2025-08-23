Festeja alcalde Gattás a bomberos de Victoria

En el Día del Bombero, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, rindió homenaje a mujeres y hombres que integran la corporación por su servicio y valentía en la protección de las familias victorenses y su patrimonio.

En el evento, donde entregó reconocimientos a elementos con más años de servicio, expresó su gratitud a la capacidad de servicio que aplican diariamente en situaciones de emergencia y como testigo del esfuerzo, valor y sacrificio de los que llamó, verdaderos héroes de la sociedad.

Gattás Báez ratificó su compromiso de continuar con el equipamiento necesario y en la comparativa entre un antes y un después destacó que se ha crecido mucho gracias a las donaciones y a la compra de las herramientas necesarias que garantizan hoy un mejor servicio.

En su intervención, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, afirmó que el H. Cuerpo de Bomberos es orgullo y eslabón fundamental en la estrategia de seguridad que implementa el gobierno de Victoria para atender con prontitud y eficiencia el llamado del ciudadano, sector empresarial, público e instancias de gobierno estatal y federal.

Como parte del festejo, recibieron reconocimiento los elementos Pablo Díaz Ulloa quien expresó junto a sus compañeros el respaldo a las autoridades para seguir trabajando por los victorenses; "gracias por el equipamiento, gracias por confiar en nosotros", señaló.