Festeja alcalde Gattás a bomberos de Victoria

Festeja alcalde Gattás a bomberos de VictoriaGattás Báez ratificó su compromiso de continuar con el equipamiento necesario
En el Día del Bombero, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, rindió homenaje a mujeres y hombres que integran la corporación por su servicio y valentía en la protección de las familias victorenses y su patrimonio.
En el evento, donde entregó reconocimientos a elementos con más años de servicio, expresó su gratitud a la capacidad de servicio que aplican diariamente en situaciones de emergencia y como testigo del esfuerzo, valor y sacrificio de los que llamó, verdaderos héroes de la sociedad.
Gattás Báez ratificó su compromiso de continuar con el equipamiento necesario y en la comparativa entre un antes y un después destacó que se ha crecido mucho gracias a las donaciones y a la compra de las herramientas necesarias que garantizan hoy un mejor servicio.
En su intervención, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, afirmó que el H. Cuerpo de Bomberos es orgullo y eslabón fundamental en la estrategia de seguridad que implementa el gobierno de Victoria para atender con prontitud y eficiencia el llamado del ciudadano, sector empresarial, público e instancias de gobierno estatal y federal.
Como parte del festejo, recibieron reconocimiento los elementos Pablo Díaz Ulloa quien expresó junto a sus compañeros el respaldo a las autoridades para seguir trabajando por los victorenses; "gracias por el equipamiento, gracias por confiar en nosotros", señaló.