Arranca Victoria nueva pavimentación

Con el banderazo de arranque, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha la obra de rehabilitación y pavimentación de carpeta asfáltica en beneficio de 5,180 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela "María Isabel Mata Alvarado".

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo local y equipo de trabajo, hizo acto de presencia en la calle Avenida Central para refrendar el compromiso de su gobierno, de continuar mejorando la movilidad y calidad de vida de las familias victorenses en la zona urbana y rural del municipio.