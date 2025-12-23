Gobierno federal recuperará proyecto para que agua tratada de NL llegue a Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el año próximo se recuperará el proyecto para que el agua tratada del estado de Nuevo León llegue a Tamaulipas y se destine al riego agrícola, así los productores del norte del territorio tamaulipeco no sufrirán afectaciones durante el cumplimiento del tratado de aguas de México con los Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera de ayer lunes, la presidenta expuso que se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas para atender el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

"Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo, y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima; prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo", expresó.

Recordó que existe un proyecto para construir una línea de conducción del agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas lo que permitirá fortalecer la disponibilidad de agua para el campo tamaulipeco.

"Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego. Entonces, la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que, más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas", mencionó.