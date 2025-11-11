Atienden persona herida de bala en Ciudad Victoria tras agresión armada

Una persona resultó herida de bala en calles de Ciudad Victoria durante la tarde de este martes, informó la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, sin mencionar la posible causa.

De acuerdo con el reporte, la agresión con arma de fuego se registró en plena zona centro de la capital del estado, cuando, de acuerdo con testigos, los disparos contra la víctima vinieron por parte del conductor de una motocicleta.

"Autoridades atendieron reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Miguel Hidalgo con Juan C Doria en la Zona Centro de Ciudad Victoria... De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones y observaron una motocicleta en el área".

La autoridad informó que la persona herida fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente. Y añadió que elementos de Seguridad Pública de Tamaulipas mantienen recorridos y vigilancia en la zona.