Disparan a Guardia Estatal en Padilla; hay tres agresores detenidos

Durante la tarde de este viernes, elementos de la Guardia Estatal fueron agredidos a balazos en el ejido Plan de Ayala, del municipio de Padilla. Luego de la refriega, se detuvo a tres hombres y se aseguró una camioneta, a la altura de El Barretal.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que uno de los detenidos presentaba lesiones por arma de fuego. No se reportan elementos policiacos lesionados.

Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras se mantienen recorridos de seguridad y vigilancia a la altura del ejido Plan de Ayala y Barretal de Padilla.