Agandallan bases en Salud

Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud marcharon hacia oficinas centrales de esa dependencia estatal demandando la liberación de códigos de nómina y de bases de nueva creación para personal con hasta doce años en espera, esto sin que autoridades sanitarias hayan podido dar solución a esas demandas.

"Este movimiento que está surgiendo es a raíz de la llegada de varios compañeros con base lo cual se nos hizo muy extraño porque hace siete años nosotros hicimos un movimiento por la misma situación, la basificación, ahora resulta que acaban de entrar tantos compañeros en el – Hospital – General, en el Infantil, en el Civil... en Matamoros, en Mante y en otras unidades han entrado compañeros basificados, cosa extraña porque en estos seis años se han limitado a decir que no hay bases, no hay dinero", dijo el enfermero Sergio Adiel Razo Vega, vocero del movimiento.

Recordó que hace seis años el movimiento reunió a dos mil 200 trabajadores eventuales de Sanidad de los cuales mil 600 obtuvieron su base tras aquella movilización, sin embargo, actualmente se estaría contando con una cantidad similar o superior a los dos mil 200 en áreas como enfermería, medicina, intendencia, puestos administrativos, y otros, quienes carecen de derechos como acceso a créditos para la vivienda, seguridad social y sueldos acordes a las funciones que realizan.

"También sabemos que las bases llegan y las mandan a otros lugares, no las mandan a los hospitales, eso también lo sabemos, no somos tontos, no somos niños... Queremos saber quién en la Secretaría de Salud las otorgó y porque las otorgó", los manifestantes partieron de la explanada de Paseo Méndez por la avenida Francisco I. Madero hasta oficinas centrales de la SST, en donde permanecieron en plantón por varias horas hasta que fueron atendidos por personal de Recursos Humanos de la dependencia estatal, así como de la Secretaría General de Gobierno en donde se comprometieron a revisar la situación.

Tras retirarse el plantón, los manifestantes amenazaron con volver con un contingente mayor de trabajadores sanitarios si es que las autoridades no dan respuesta a las demandas, "esto es un hartazgo, tanto compañeros de base como eventuales, porque los códigos no avanzan, tenemos seis años que no han avanzado los códigos, tenemos compañeras que tienen quince años con el código de auxiliar, cuando ya tienen la especialidad y no se les reconoce, están en las áreas como especialistas y no se les reconoce".

LAS DEMANDAS

- Basificación del personal de contrato sin estabilidad laboral

- Reinstalación del personal de contrato despedido durante la pandemia, o injustificadamente

- Respeto a las condiciones generales de trabajo

- Atender las demandas laborales y de ser posible una revisión genera federal a la actuación de jueces, tribunales y Juntas de Conciliación

- Cese de acoso laboral por parte de autoridades del Sector Salud