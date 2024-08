La construcción del acueducto Pánuco-Monterrey, a análisis profundo: Claudia Sheinbaum

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La construcción del acueducto Pánuco-Monterrey será sometida a un análisis profundo, informó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que sólo se puede determinar por la disponibilidad de agua del río Pánuco.

En la conferencia de prensa, luego de reunirse con los gobernadores del noreste, dijo que el proyecto beneficiará a Tamaulipas, Nuevo León, pero también se tomará en cuenta la opinión de Veracruz y San Luis Potosí, ya que se debe analizar cuál uso se le dará al agua, para evitar su desperdicio o evaporación en exceso.

El gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo presente en la reunión en la que se discutió el tema de obras de infraestructura hidráulica, y adelantó que se instalará un grupo interinstitucional para analizar a fondo el proyecto del acueducto Pánuco-Monterrey.

El equipo estará conformado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y autoridades de los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí.

"Hoy tomamos la decisión de hacer un grupo de trabajo de estas entidades de la República con el equipo que va a estar en Conagua, en Sader, para comenzar a analizar de fondo el proyecto y poder tomar una decisión de la viabilidad", dijo Claudia Sheinbaum.

El plan hídrico nació en 1970 como parte del Proyecto Hidráulico del Golfo para llevar agua del sur al norte de Tamaulipas para abasto a los distritos de riego, pero desde entonces nunca se ha concretado por diversos factores, entre ellos el económico y la oposición de algunos sectores. El proyecto contempla la construcción de un acueducto de más de 500 km, que tendrá un costo estimado superior a los 40 mil millones de pesos.

El Gobierno federal hará un estudio ambiental sobre el impacto que tendría la construcción de este acueducto: "Tiene que hacerse un estudio ambiental y, también, hoy lo platicábamos, de uso eficiente del agua, porque no sólo es llevar agua, sino para qué se está usando.

Si la mayoría se evapora en los distritos de riego, pues a lo mejor hay que también hacer eficientes los distritos de riego", sostuvo la presidenta electa.

Sin embargo, no se tiene proyectado para cuándo se tomará la decisión si va o no la construcción de este mega acueducto, pero "lo que sí es fundamental es apoyar a Tamaulipas, a todos los estados, pero en particular a Tamaulipas, con el acceso al agua. Tanto para riego como para agua potable".