Arranca segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria

Acompañado del director general de la Conagua, Efraín Morales López, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la construcción de la segunda línea del acueducto "Guadalupe Victoria", con una inversión aproximada de mil 800 millones de pesos y que garantizará el abasto de agua por 50 años a las y los victorenses.

Luego de más de 30 años de espera, se pone en marcha la obra que es uno de los 17 proyectos del Plan Nacional Hídrico que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un evento histórico, en la Planta de Rebombeo No. 1, el gobernador y el director de la Conagua firmaron también el convenio de colaboración para la ejecución de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, el cual comprende 54.7 kilómetros para disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico a la ciudadanía.

Américo Villarreal Anaya destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas con más de 10 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica, así como en los rubros de transporte, comunicación, energía y bienestar social.

"El tiempo llegó y aquí estamos, y me da mucho orgullo y mucha emoción compartir con ustedes que tanto la primera línea como la segunda línea van a tener ahí un espacio con un nombre que diga Américo Villarreal, porque dos Américos Villarreal van a concretar esta obra", mencionó, tras evocar el recuerdo de su padre, quien en 1992 puso en operación la primera línea del ducto.

CONAGUA REITERA TODO EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA TAMAULIPAS

Tras reconocer el trabajo de Villarreal Anaya, el director general de la Conagua, Efraín Morales, aseguró que el mandatario tamaulipeco "está haciendo bien las cosas para Tamaulipas".

"Estamos dando inicio el día de hoy al acueducto Guadalupe Victoria, la segunda línea, que nos va a ayudar a que más de 350 mil personas que habitan aquí en Ciudad Victoria puedan garantizar el abasto de agua potable, no únicamente para las familias que actualmente viven aquí, sino que estamos haciendo un trabajo conjunto y un compromiso para garantizar, sobre todo, que las próximas generaciones no tengan problemas de agua", dijo.

Y agregó: "Es una inversión que va más allá de los tubos, es una visión de avanzada a la que damos inicio el día de hoy y que va a resolver los problemas de Ciudad Victoria de abasto de agua potable para los siguientes 50 años cuando menos".



