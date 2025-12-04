Refuerzan protección en venta de pirotecnia

Para evitar accidentes derivados del uso y venta de artefactos pirotécnicos durante la temporada navideña y de fin de año, autoridades del gobierno municipal de Victoria se reunieron con permisionarios autorizados para establecer acciones conjuntas de prevención.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva presidió la reunión de colaboración en la que estuvo presente Livio Flores Rodríguez, coordinador de Protección Civil, Luis Peláez, de la Mesa de Seguridad Municipal, y José Hernández Cuesta, de Participación Ciudadana.

Acciones de la autoridad

Se acordó realizar recorridos de verificación en los puntos de almacenamiento y venta de pirotecnia autorizados por la SEDENA para garantizar que cuenten con instalaciones adecuadas y extintores de fuego, con el propósito de garantizar la seguridad de la población que acuda a visitarlos.

Recomendaciones sobre el uso de pirotecnia

Así como difundir las recomendaciones en instituciones educativas sobre el manejo responsable de fuegos artificiales para evitar su manipulación por niños sin la supervisión de un adulto, no acumular en casa ni guardar en el bolsillo, y no usar envases para evitar daños físicos como quemaduras, laceraciones y otras lesiones graves por onda expansiva.