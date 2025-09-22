Supervisa jefa de sector escuelas

La nueva Jefa del Sector 02 de nivel primarias, Mtra. Reyna Cruz Rodríguez Vega, realizó una visita a diversas escuelas ubicadas en comunidades rurales del municipio, como parte de sus primeras acciones al frente del sector.

Durante el recorrido, la funcionaria estuvo acompañada por el supervisor escolar de la zona 143 rural, Profr. Francisco Sánchez Ruiz. Juntos visitaron las escuelas primarias General Ignacio Zaragoza del ejido Lucio Blanco, Justo Sierra del ejido Valadeces, Ignacio Zaragoza del Poblado Villarreales y Leona Vicario de Congregación Valadeces.