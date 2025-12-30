Repuntan accidentes carreteros

Las carreteras de la frontera y del centro de Tamaulipas se ubican entre las más peligrosas en temporadas decembrinas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, con un saldo de 17 muertos y 91 accidentes .

Pese al incremento en la vigilancia en tramos estatales y federales, como las campañas de concientización, se registran al día en promedio tres accidentes, que han dejado 68 lesionados.

Un análisis de los reportes de la Guardia Estata sobre atenciones de accidentes que corresponden del 28 de noviembre al 29 de diciembre, confirma que menos de diez tramos concentran la mayoría de los hechos viales.

Muchos de ellos ubicados sobre las carreteras Federal 101, Federal 85, Federal 83 y la estatal 126 Rumbo Nuevo, consideradas como las principales arterias de movilidad en el estado.

Durante ese lapso, la Secretaría de Seguridad Pública reportó la atención de 91 accidentes carreteros, con un saldo de 68 personas lesionadas y 17 fallecidas, cifras que reflejan un repunte coomparado a las cifras de noviembre y octubre, lo cual obedece al incremento del flujo vehicular por los turistas locales, y la llegada de más de cuatro mil vehículos de paisanos que ingresan por la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos.

Entre los puntos con mayor recurrencia de accidentes se encuentran los tramos que conectan los municipios de Tula, Hidalgo, Padilla, Jaumave, San Fernando, Matamoros y Reynosa, zonas que aparecen de manera constante tanto en los registros estadísticos como en los reportes diarios de atención a emergencias.

La Carretera Federal 101, particularmente en los tramos Tula–Victoria, Victoria–Matamoros y a la altura de Padilla, destaca como uno de los tramos con mayor número de incidentes, varios de ellos relacionados con tractocamiones de doble remolque y maniobras de rebase.

Aunque algunos accidentes iniciaron como hechos sin personas lesionadas, la estadística muestra una escalada en la gravedad de los percances conforme avanzó el mes.

Volcaduras aisladas y cierres parciales dieron paso a choques con incendios, colisiones múltiples y accidentes de transporte de pasajeros.

El caso más grave se registró en la Carretera Federal 83 González–Hidalgo, donde un autobús de pasajeros impactó contra un tractocamión, dejando dos personas fallecidas y 36 lesionadas, incluidos menores de edad.

También se documentaron accidentes mortales en la Carretera Federal 101, a la altura de San Fernando, así como en la carretera Victoria–Santa Engracia, donde se confirmó el fallecimiento de personas tras volcaduras y choques.

La revisión de los reportes permite identificar un patrón recurrente en la participación de unidades de carga pesada, muchas de ellas de doble remolque, en un alto porcentaje de los accidentes más graves.

Volcaduras por pavimento mojado, invasión de carril durante maniobras de rebase, pérdida de control y choques por alcance figuran entre las causas más frecuentes, especialmente en tramos largos y rectos que conectan municipios del centro del estado con la zona fronteriza y el sur.

A ello se suman factores como la alta movilidad decembrina, la conducción prolongada y las condiciones mecánicas de las unidades, lo que incrementa el riesgo en tramos ya identificados como conflictivos.

Para tratar de contrarrestar los accidentes, se desplegó el Operativo Invierno Seguro Héroes Paisano 2025, la Guardia Estatal mantiene vigilancia las 24 horas del día a través de una red de 25 Estaciones Seguras, distribuidas aproximadamente cada 50 kilómetros.

En ese mismo periodo, han prestado apoyo para atender ponchaduras de llantas, fallas mecánicas, y vehículos que se han quedado sin combustible.



