Tres personas heridas en un choque frontal

Tres personas resultaron lesionadas al verse involucradas en un accidente vehicular frontal y proyección contra un poste metálico.

El accidente se registró alrededor de las 22:30 horas en el libramiento Oriente, como referencia a unos metros del parque cultural, en donde brigadistas voluntarios y tránsito de vialidad realizaron el parcial de dos carriles en ambos sentidos derivado del encontronazo de los dos vehículos involucrados.

Al lugar arribaron personal de rescate urbano de bomberos que auxiliaron y realizaron acciones pertinentes para rescatar a dos jóvenes que habían quedado atrapados en el interior de un carro Nissan Sentra, quienes fueron auxiliados y trasladados por paramédicos a un nosocomio, y en el accidente resultó lesionada una tercera persona que conducía un carro Chevrolet Malibu, siendo trasladada a un hospital.

AL tomar conocimiento del percance, acudieron peritos de tránsito que determinaron, por las huellas de frenado e impacto de los vehículos, que el carro Nissan Sentra se desplazaba de norte a sur por el libramiento Oriente.

Resaltado que pierde el control del carro por razones aún no determinadas, saliendo de la cinta asfáltica, brincando el camellón, proyectándose contra un poste metálico y terminando invadiendo carriles de sentido contrario, chocando contra el carro Malibu de forma frontal, señalando que el hecho vial sería turnado a las autoridades investigadoras para determinar responsabilidad por lesiones y daños materiales.