Hombre muere al ser arrollado por tren en Ciudad Victoria

Un habitante de la colonia Luis Echeverría Álvarez de Ciudad Victoria, falleció este miércoles al ser embestido por el tren; trascendió que el ahora occiso presuntamente se dirigía a ver a sus hijos.

¿Qué ocurrió?

El macabro hallazgo fue localizado a un costado de las vías del ferrocarril a la altura colonia Fraternidad; sitio donde fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino boca abajo y con una pierna mutilada. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes acordonaron la escena del terrible accidente; así como paramédicos de los grupos de emergencias quienes confirmaron el deceso del ciudadano de 52 años arrollado por la locomotora.

Una mujer que se identificó como su esposa dijo que era habitante de la colonia Echeverría, pero frecuentemente acudía a la colonia Fraternidad, ya que es donde viven sus hijos. "Él vive en la Echeverría, pero a veces por las mañanas venía a ver a sus hijos" detalló la mujer.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Habitantes del lugar donde ocurrieron los hechos, señalaron que pasadas las 05:00 horas de este miércoles escucharon el paso del tren, pero notaron que en esta ocasión pitó de forma exagerada y ya cuando salió el sol fueron a ver y se percataron de la tragedia. Los habitantes recordaron también a otras dos personas que tuvieron el mismo desenlace, un joven empleado de la maquiladora Nien Hsing residente de la colonia Amalia G. y otro ciudadano que cuando regresaba a su casa después de estar en una fiesta y al cruzar la vía terminó siendo aplastado por la mole de acero.