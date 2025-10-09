Chocan tres tráileres y un auto en la Victoria-Monterrey

Tres unidades pesadas y un vehículo chocaron la mañana de este jueves en la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey a la altura de El Tomaseño. El choque fue muy aparatoso, sin embargo no hubo lesionados ni la necesidad de cerrar la vía terrestre.

Las unidades participantes fueron un tractocamión de plataforma que transportaba estructuras metálicas, un vehículo sedan, un tractocamión y un camión.

El accidente se registró cerca del poblado El Tomaseño, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y aunque el accidente fue aparatoso la circulación continúa de manera normal.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Hidalgo acudieron al kilómetro 77 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey para brindar seguridad ante un choque múltiple.

Debido a las lluvias de las últimas horas en varias partes de Tamaulipas, han incrementado los accidentes viales. Ayer por la tarde, un tractocamión se impactó sobre un talud en la sierra sobre el kilómetro 68 de la Carretera Federal 101.

El hecho se registró a dos kilómetros de la entrada del ejido La Presita, ubicado en el municipio de Tula, con un saldo blanco en cuanto a personas lesionadas.