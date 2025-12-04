Tres personas lesionadas en choque en carretera Victoria-Monterrey

El choque de varias unidades vehiculares en la carretera Victoria-Monterrey dejó como saldo tres personas heridas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves a la altura del kilómetro 21 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey en la comunidad Palo Blanco del municipio de Güémez, Tamaulipas.

Los vehículos participantes fueron un tractocamión, una camioneta SUV y una pick-up. A pesar de lo aparatoso, no se afectó la circulación vial.

Personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) acudió al sitio para brindar seguridad y apoyo tras el choque con personas heridas.